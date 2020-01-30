Gillette представил инновационную бритву

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:32:32+03:00

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Уникальность новой бритвы Gillette SkinGuard — в специальном элементе конструкции, расположенном между двумя оптимально разнесенными лезвиями. Протектор бритвы распределяет вес руки особым образом, приподнимает лезвия и разглаживает кожу, тем самым предотвращая появление раздражения.

- Около 70% мужчин во всем мире говорят, что они чувствуют дискомфорт и раздражение после бритья – и чаще всего это связано с чувствительным типом кожи. У каждого должна быть бритва, которая подходит для его типа кожи, поэтому Gillette создал бритву SkinGuar, - отметил коммерческий директор Gillette Роман Медведев.

Он также рассказал о том, как проходили тестирования новой бритвы. Они проводились в Университете Wake Forest, США. В тестировании приняло участие 20 мужчин в возрасте 20-60 лет. Участники в течение 12 недель брились бритвой Gillette SkinGuard и остались довольны результатом. Оценки включали в себя объективный анализ состояния кожи лица и субъективную анкету участников.

ИСТОЧНИК KP.RU