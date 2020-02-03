Погода в Москве на 3 февраля 2020 года: последний теплый день

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:14:44+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 3 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 3 февраля 2002 года будет облачной и пасмурной. В городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Температура воздуха составит +1..+3 градуса. И это последний теплый день на этой неделе - уже со вторника начнется резкое похолодание.

Сайт kp.ru писал, что столбики термометров могут достичь максимально низких отметок за всю минувшую зимы. Согласно данным Гидрометцентра, в пятницу днем температура воздуха в столице опустится до -12 градусов. Однако продержатся морозы недолго - примерно до конца недели, потом все сугробы снова растают.

При этом в понедельник и еще несколько последующих дней прогнозируется низкое атмосферное давление - 725 миллиметров ртутного столба. Это более чем на 20 пунктов меньше нормы. Местами также довольно сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU