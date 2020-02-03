В Подмосковье врачи спасли младенца с опухолью весом 1,2 кг

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:04:27+03:00

Анастасия узнала об опухоли еще во время беременности Фото: скриншот с видео

Операция по удалению новообразования была проведена сразу после родов [видео]

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Врачи Щелковского перинатального центра спасли младенца, который родился с гигантской крестцово-копчиковой тератомой весом 1180 граммов.

Молодая мама Анастасия узнала о диагнозе своего ребенка еще во время беременности, и было решено удалить новообразование сразу после родов. Женщине провели операцию кесарева сечения и осторожно извлекли малыша из утробы, чтобы не повредить опухоль.

"Ее вес достиг почти половины от веса ребенка - 1180 граммов при весе новорожденного 3390 граммов", - цитирует РИА Новости пресс-службу Минздрава Московской области.

Новообразование на копчике успешно ударили, и в настоящий момент младенец вместе с мамой находится в отделении для выхаживания детей. Он понемногу набирает вес и готовится к выписке. До 3-5 лет родителям придется постоянно водить малыша к детскому хирургу на осмотры.

"Мы планируем и дальше наблюдаться в отделении у врачей вашего центра", - поделилась мыслями счастливая мама.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году екатеринбургские врачи тоже провели сложнейшую операцию. У 17-летнего подростка образовалась огромная опухоль, которая занимала почти половину черепа. Медикам удалось удалить ее через полость носа.

Уникальную операцию провели медики в Щелковском перинатальном центре.В умелых руках хирургов оказался малыш, спустя всего несколько часов после рождения. Еще до появления на свет у него диагностировали опухоль, которая стремительно увеличивалась, достигнув едва ли не трети веса самого крохи.

ИСТОЧНИК KP.RU