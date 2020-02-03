«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области
Из-за гололедицы и сильного ветра в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение и потенциально опасной погоде будет действовать в регионе с 3 до 5 февраля. Об этом сообщили в Гидромецентре России.
По тем же причинам «желтый» уровень опасности действует и на территории Москвы. Но завершится он на день раньше — 4 февраля, передает РИАМО.
«Желтый» уровень опасности в эти дни объявлен также почти на всей территории ЦФО, кроме Костромской, Брянской, Орловской и Курской областей.
Напомним, согласно прогнозам синоптиков, 3 февраля будет облачно, местами ожидаются осадки. Ветер может усилиться до пятнадцати метров в секунду. Температура воздуха в столичном регионе будет колебаться от одного до трех градусов тепла, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU
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