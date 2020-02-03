Рынок «Садовод» в Москве ввел карантин для работников, вернувшихся из Китая

3 Февр. 2020 2020-02-03T23:08:03+03:00

Такие меры введены в связи с опасностью заражения коронавирусом нового типа

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Вернувшиеся из Китая работники московского рынка «Садовод» пройдут обязательный двухнедельный карантин в связи с опасностью заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе торгового комплекса.

«Все работающие на рынке граждане КНР, которые вернулись из Китая после новогодних каникул, перед выходом на работу проходят обязательный двухнедельный карантин», - передает ТАСС заявление пресс-службы.

Отмечается, что сам рынок закрываться не будет, но из-за ситуации с коронавирусом «Садовод» принимает меры повышенной безопасности. Среди них санитарная обработка помещений и заведений общественного питания, а также ежедневная дезинфекция торговых рядов.

В администрации рынка сообщили, что ситуация с поставками товаров из Китая зависит от изменений пропуска товаров через границы.

Напомним, инкубационный период нового заболевания длится две недели. В России пока подтверждены два случая заражения вирусом нового типа. Они были зафиксированы 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - китайские граждане, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/758427" frameborder="0"></iframe> Мишустин поручил депортировать зараженных коронавирусом иностранцев.Иностранных граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, будут депортировать из России

ИСТОЧНИК KP.RU