Рынок «Садовод» в Москве ввел карантин для работников, вернувшихся из Китая
Вернувшиеся из Китая работники московского рынка «Садовод» пройдут обязательный двухнедельный карантин в связи с опасностью заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе торгового комплекса.
«Все работающие на рынке граждане КНР, которые вернулись из Китая после новогодних каникул, перед выходом на работу проходят обязательный двухнедельный карантин», - передает ТАСС заявление пресс-службы.
Отмечается, что сам рынок закрываться не будет, но из-за ситуации с коронавирусом «Садовод» принимает меры повышенной безопасности. Среди них санитарная обработка помещений и заведений общественного питания, а также ежедневная дезинфекция торговых рядов.
В администрации рынка сообщили, что ситуация с поставками товаров из Китая зависит от изменений пропуска товаров через границы.
Напомним, инкубационный период нового заболевания длится две недели. В России пока подтверждены два случая заражения вирусом нового типа. Они были зафиксированы 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - китайские граждане, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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