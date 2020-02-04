Москвичам предложили принять участие в проекте «Списанные книги»

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:29:21+03:00

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Жители столицы могут получить книги из городских библиотек в постоянное пользование. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник сообщил, что столичные читальни совершенно бесплатно раздадут всем желающим часть своих коллекций. Это произойдет в рамках проекта «Списанные книги».

«Городские библиотеки вывесят список из 120 тысяч изданий, которые они готовы отдать бесплатно. Книги, конечно, не новые, но в хорошем состоянии», – цитирует слова Сергея Собянина РИАМО.

Сообщается, что для того, чтобы получить ту или иную книгу, необходимо забронировать понравившийся экземпляр заранее. Это можно сделать на сайте акции. После этого книгу необходимо забрать в течение трех дней.

Отмечается, что в рамках проекта их городских библиотек можно будет забрать не только ветхие книги, но и повторяющиеся экземпляры или не очень востребованные произведения, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU