Синоптики пообещали похолодание до -15 градусов к выходным

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Европейскую часть России наконец придет настоящая зима. К выходным синоптики обещают похолодание до -15 градусов по Цельсию.

Однако морозы задержатся ненадолго и уже на следующей неделе в регион снова вернется аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог пообещал, что морозы придут и в столичный регион. В ночь на субботу, 8 февраля, в городе ожидается ощутимое похолодание.

«Не исключено, что и в ночь на воскресенье температура будет около -15 градусов. Но, по предварительным расчетам, уже днем в воскресенье будет повышение температуры. Прогнозируется до -3…-5 градусов», — цитирует Вильфанда телеканал «360».

Синоптик добавил, что хотя жителям региона может показаться, что наступили настоящие морозы, температура воздуха всего лишь приблизится к климатической норме.

ИСТОЧНИК KP.RU