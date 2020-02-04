2020-02-04T13:26:58+03:00
Москва

Синоптики пообещали похолодание до -15 градусов к выходным

Однако морозная погода в Европейской части России продержится недолго
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Синоптики пообещали похолоданиеСиноптики пообещали похолоданиеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Европейскую часть России наконец придет настоящая зима. К выходным синоптики обещают похолодание до -15 градусов по Цельсию.

Однако морозы задержатся ненадолго и уже на следующей неделе в регион снова вернется аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог пообещал, что морозы придут и в столичный регион. В ночь на субботу, 8 февраля, в городе ожидается ощутимое похолодание.

«Не исключено, что и в ночь на воскресенье температура будет около -15 градусов. Но, по предварительным расчетам, уже днем в воскресенье будет повышение температуры. Прогнозируется до -3…-5 градусов», — цитирует Вильфанда телеканал «360».

Синоптик добавил, что хотя жителям региона может показаться, что наступили настоящие морозы, температура воздуха всего лишь приблизится к климатической норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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