Мошенник обманом похитил у безработной москвички более 5 млн рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:17:03+03:00

Пенсионерка скачала на телефон приложение, через которое посторонние получили доступ к ее банковскому счету

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У безработной москвички обманом похитили более пяти миллионов рублей. Мошенник получил удаленный доступ к банковскому счету 59-летней женщины через приложение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Все произошло во понедельник, 3 февраля. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил доверчивую москвичку в том, что для сохранения средств на счете нужно скачать приложение на свой телефон. На деле же программное обеспечение предоставляло посторонним удаленный доступ к конфиденциальным данным.

"Злоумышленник, получив от нее разрешение о допуске третьих лиц, похитил с ее банковского счета денежные средства в сумме 5,24 млн рублей", - цитирует ТАСС пресс-службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU