Мошенник обманом похитил у безработной москвички более 5 млн рублей
У безработной москвички обманом похитили более пяти миллионов рублей. Мошенник получил удаленный доступ к банковскому счету 59-летней женщины через приложение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
Все произошло во понедельник, 3 февраля. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил доверчивую москвичку в том, что для сохранения средств на счете нужно скачать приложение на свой телефон. На деле же программное обеспечение предоставляло посторонним удаленный доступ к конфиденциальным данным.
"Злоумышленник, получив от нее разрешение о допуске третьих лиц, похитил с ее банковского счета денежные средства в сумме 5,24 млн рублей", - цитирует ТАСС пресс-службу.
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ИСТОЧНИК KP.RU