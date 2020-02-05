2020-02-05T10:17:03+03:00
Происшествия

Мошенник обманом похитил у безработной москвички более 5 млн рублей

Пенсионерка скачала на телефон приложение, через которое посторонние получили доступ к ее банковскому счету
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У безработной москвички обманом похитили более пяти миллионов рублей. Мошенник получил удаленный доступ к банковскому счету 59-летней женщины через приложение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Все произошло во понедельник, 3 февраля. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил доверчивую москвичку в том, что для сохранения средств на счете нужно скачать приложение на свой телефон. На деле же программное обеспечение предоставляло посторонним удаленный доступ к конфиденциальным данным.

"Злоумышленник, получив от нее разрешение о допуске третьих лиц, похитил с ее банковского счета денежные средства в сумме 5,24 млн рублей", - цитирует ТАСС пресс-службу.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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