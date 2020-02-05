2020-02-05T10:42:42+03:00
Общество

В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

Также запланировано строительство современного корпуса скорой помощи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Строительство корпуса скорой прмощи в Боткинской больнице начнется веснойСтроительство корпуса скорой прмощи в Боткинской больнице начнется веснойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На территории крупнейшего российского стационара - Городской клинической больницы имени Боткина - появится онкологический диспансер. В новое амбулаторное отделение будет трансформирован один из корпусов медучреждения, который на настоящий момент не используется для лечения пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Буквально недавно было принято уникальное решение о том, что Боткинская больница будет входить в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи", - сказала замградоначальника.

Она добавила, что ремонт и ввод диспансера в эксплуатацию планируется завершить в течение полутора-двух лет. Также весной 2020 года начнется строительство нового отделения скорой помощи, площадь которого составит 14 тысяч квадратных метров. Оно будет полностью оснащено современным оборудованием и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным. Еще пять корпусов Боткинской больницы в текущем году отремонтируют.

В настоящий момент в состав комплекса входят 48 зданий, многие из которых считаются памятниками архитектуры. Больница занимает более 18 гектаров. На стационаре одновременно могут находиться более 1,8 тысячи пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четыре районных суда Москвы поступили сообщения о "минировании"
В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам
Мошенник обманом похитил у безработной москвички более 5 млн рублей
Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
Водителей предупредили об увеличении числа ДТП из-за изменения погоды в Подмосковье
Синоптики пообещали похолодание до -15 градусов к выходным
Москвичам предложили принять участие в проекте «Списанные книги»
В Москве жильцы многоквартирного дома оказались в «огненной» ловушке
Рынок «Садовод» в Москве ввел карантин для работников, вернувшихся из Китая
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области
В Подмосковье врачи спасли младенца с опухолью весом 1,2 кг
Возбуждено дело на пьяную москвичку, посадившую ребенка за руль каршеринга
Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале
Погода в Москве на 3 февраля 2020 года: последний теплый день
В Москве 2 февраля выпала почти четверть месячной нормы осадков
В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления
Погода в Москве на 2 февраля 2020 года: снег с дождем и плюсовая температура