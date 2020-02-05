В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:42:42+03:00

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На территории крупнейшего российского стационара - Городской клинической больницы имени Боткина - появится онкологический диспансер. В новое амбулаторное отделение будет трансформирован один из корпусов медучреждения, который на настоящий момент не используется для лечения пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Буквально недавно было принято уникальное решение о том, что Боткинская больница будет входить в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи", - сказала замградоначальника.

Она добавила, что ремонт и ввод диспансера в эксплуатацию планируется завершить в течение полутора-двух лет. Также весной 2020 года начнется строительство нового отделения скорой помощи, площадь которого составит 14 тысяч квадратных метров. Оно будет полностью оснащено современным оборудованием и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным. Еще пять корпусов Боткинской больницы в текущем году отремонтируют.

В настоящий момент в состав комплекса входят 48 зданий, многие из которых считаются памятниками архитектуры. Больница занимает более 18 гектаров. На стационаре одновременно могут находиться более 1,8 тысячи пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU