Более 15 тысяч человек посетили туристический центр во время фестиваля "Путешествие в Рождество"

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:25:36+03:00

Более 15 тысяч человек посетило туристической информационный центр во время фестиваля "Путешествие в рождество" Фото: Алиса ТИТКО

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Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" прошел в Москве с 13 декабря по 31 января. За полтора месяца на нем успели побывать более 26 миллионов человек. Ориентироваться на таком масштабном мероприятии туристам помогали консультанты туристического информационного центра.

Они подсказывали гостям, как купить билеты в Кремль и на экскурсии по Москве-реке, помогали находить тюбинговые горки, а также расписание ледовых спектаклей. Кроме того, туристы часто спрашивали про пешие экскурсии на английском языке и праздничную программу на разных площадках фестиваля. Всего за полтора месяца в центр обратилось более 15 тысяч человек.

Кроме того, в информационном центре любой желающий мог бесплатно взять карты Москвы в двух форматах: А3 и складные карманные, а также брошюры-путеводители («Москва: что посмотреть», «По Москве с детьми», «Москва: события и культура»).

В этом году фестиваль стал самым масштабным за всю историю. Он проводился на протяжении 50 дней на 81 московской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU