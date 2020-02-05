2020-02-05T18:02:03+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына

Их обоих обнаружила пришедшая домой жена
Ася КУЗНЕЦОВА
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Зайдя в дом, женщина нашла своего мёртвого сына и мужа, всего в крови, сидящего с ножом в туалетеЗайдя в дом, женщина нашла своего мёртвого сына и мужа, всего в крови, сидящего с ножом в туалетеФото: Олег ЗОЛОТО
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В подмосковном Домодедове утром 5 февраля мужчина, у которого ранее диагностировали опухоль мозга, двумя ударами ножом в грудь убил своего 13-летнего сына.

Отец мальчика уже слабо ориентировался в пространстве и путанно рассуждал. Его уволили с работы, потому он почти постоянно был дома, часто наедине с сыном. Когда супруга вернулась домой, мужчина отказался открывать ей дверь, и её пришлось выломать. Зайдя в дом, женщина нашла своего мёртвого сына и мужа, всего в крови, сидящего с ножом в туалете. Она забрала нож и заперла супруга до приезда полиции, сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах.

Приехавшие сотрудники задержали мужчину. У него не выявлено признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сайт kp.ru писал о мужчине, убившем по неосторожности своего 4-месячного сына. Отец подсыпал мальчику в детское питание снотворное, надеясь, что тот будет меньше плакать и крепче спать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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