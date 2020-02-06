2020-02-06T07:32:47+03:00
Общество

Погода в Москве на 6 февраля 2020 года: встречайте метель

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 6 февраля 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице прогнозируют сильный ветер и снегВ столице прогнозируют сильный ветер и снегФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Москве на 6 февраля 2020 года будет весьма морозной, учитывая, какая температура держалась на улицах столицы последние несколько месяцев.

Столбики термометров днем опустятся до -4..-2 градусов, а ночью станет еще холоднее - около -12..-10. При этом погода будет облачной. Ожидается снег, гололедица и местами настоящая метель.

Скорость ветра западного направления составит 5-10 метров в секунду. Временами воздушные порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление по-прежнему пониженное - 736 миллиметров ртутного столба, об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Синоптики не исключают, что в ночь с субботы на воскресенье, 9 февраля, температура воздуха в Москве может опустится до -15 градусов. При этом уже на будущей неделе в город вновь вернется тепло, и все начнет таять, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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