Пожар на свиноферме в Подмосковье потушен

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:50:47+03:00

Всех животных вывели из ангара, людей в здании не было

Изменить размер текста: A A

На свиноферме в деревне Настасьино Московской области произошел пожар. В ангаре находились 500 свиней, всех их вывели из здания.

Людей внутри помещения не обнаружено. Пострадавших нет. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте происшествия все еще работают пожарно-спасательные подразделения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU