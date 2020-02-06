Пожар на свиноферме в Подмосковье потушен
Всех животных вывели из ангара, людей в здании не было
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На свиноферме в деревне Настасьино Московской области произошел пожар. В ангаре находились 500 свиней, всех их вывели из здания.
Людей внутри помещения не обнаружено. Пострадавших нет. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На месте происшествия все еще работают пожарно-спасательные подразделения.
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ИСТОЧНИК KP.RU