2020-02-07T10:15:12+03:00
Общество

Продолжительность рабочего дня московских таксистов ограничат

В 2020 году заработает система, которая будет подсчитывать, как долго человек находится за рулем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве ограничат продолжительность рабочего дня таксистов. Система, которая будет подсчитывать время нахождения человека за рулем, заработает уже в 2020 году. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он посетовал на то, что сейчас некоторые таксисты отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, а потом, даже не отдохнув, переключаются на другой. Специальное программное обеспечение сделает невозможным такой переход. Таксистов будут подключать через шлюз, с помощью которого агрегаторы будут понимать, сколько водители провели за рулем в общей сложности и делали ли перерывы.

Также система поможет полицейским в режиме онлайн узнавать, кто управляет такси или машиной каршеринга. Часто бывает так, что договор заключен с одним человеком, а за пассажира отвечает другой.

"Правоохранительные органы увидят, кто конкретно находится за рулем. Есть случаи, когда водителя такси лишают прав, а он продолжает управлять транспортным средством, полагаясь на авось. Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки", - цитирует газета "Известия" Ликсутова.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Продолжительность рабочего дня московских таксистов ограничат
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