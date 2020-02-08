8 Февр. 2020 2020-02-08T09:01:38+03:00

В субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В субботу москвичей ожидает морозный день и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На субботу, 8 февраля, из-за гололедицы в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики сообщают, что жителей Москвы в этот день ожидает температура от минус 7 градусов, а в регионе – до 12 градусов ниже ноля.

Ночь также будет морозной: в столице - до минус 11, в области – до минус 19

Предупреждение из-за сильного ветра было отменено. Синоптики сообщили, что в субботу скорость ветра будет от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Напомним, что ночь на 8 февраля была очень морозная ночь. В области температура опускалась до минус 18 градусов.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце января синоптики пообещали, что зима в Москве задержится. Тогда дневная температура опустилась до минус 5, а ночная – до минус 8.

ИСТОЧНИК KP.RU