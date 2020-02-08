2020-02-08T09:01:38+03:00
Общество

В субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусов

В Московской области желтый уровень из-за опасности гололедицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусовВ субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу москвичей ожидает морозный день и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На субботу, 8 февраля, из-за гололедицы в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики сообщают, что жителей Москвы в этот день ожидает температура от минус 7 градусов, а в регионе – до 12 градусов ниже ноля.

Ночь также будет морозной: в столице - до минус 11, в области – до минус 19

Предупреждение из-за сильного ветра было отменено. Синоптики сообщили, что в субботу скорость ветра будет от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Напомним, что ночь на 8 февраля была очень морозная ночь. В области температура опускалась до минус 18 градусов.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце января синоптики пообещали, что зима в Москве задержится. Тогда дневная температура опустилась до минус 5, а ночная – до минус 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусов
Москва станет лидером в области регулирования искусственного интеллекта
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом
Продолжительность рабочего дня московских таксистов ограничат
Собянин: Совместно с ГУВД пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов
В Москве автослесаря придавило машиной, слетевшей с домкрата
Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели и гололедице
Пожар на свиноферме в Подмосковье потушен
Станцию «Смоленская» на синей ветке закроют до лета 2021 года
Погода в Москве на 6 февраля 2020 года: встречайте метель
В Подмосковье мужчина с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына
Пьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенка