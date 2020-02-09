9 Февр. 2020 2020-02-09T22:12:21+03:00

МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ведомство просит пешеходов и автомобилистов столицы быть внимательнее

Изменить размер текста: A A

Спасатели предупреждают москвичей о сильном ветре и гололедице до утра понедельника, 10 февраля, а также об опасности нахождения на неокрепшем льду водоемов.

«В ближайшие 1-3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 метров в секунду. На дорогах гололедица», - говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.

Ведомство просит пешеходов и автомобилистов столицы быть внимательнее и соблюдать правила безопасного поведения:

Пешеходам советуют быть осторожными: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Автомобилистов просят избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также значительно снизить скорость машин и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковать автомобиль рекомендует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника, 10 февраля, москвичей ждет оттепель и мрачная погода. При этом также предупредил о возможности гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU