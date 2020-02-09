МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветре
Спасатели предупреждают москвичей о сильном ветре и гололедице до утра понедельника, 10 февраля, а также об опасности нахождения на неокрепшем льду водоемов.
«В ближайшие 1-3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 метров в секунду. На дорогах гололедица», - говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.
Ведомство просит пешеходов и автомобилистов столицы быть внимательнее и соблюдать правила безопасного поведения:
Пешеходам советуют быть осторожными: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Автомобилистов просят избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также значительно снизить скорость машин и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковать автомобиль рекомендует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Напомним, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника, 10 февраля, москвичей ждет оттепель и мрачная погода. При этом также предупредил о возможности гололедицы.
ИСТОЧНИК KP.RU