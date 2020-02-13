Погода в Москве на 13 февраля 2020 года: мокрый снег и гололедица

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:12:52+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 13 февраля 2020 года будет облачной и довольно теплой для середины февраля. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в четверг поднимется до 0..+2 градусов, а в ночь на пятницу столбики термометров уйдут в -2..0.

В городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Местами образуется гололедица - будьте внимательны на дорогах.

Ветер южного-направления движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, сообщается на сайте метеослужбы.

В марте температура в столице, если и будет отклоняться от средних показателей в большую сторону, то совсем ненамного. Сайт kp.ru писал, что вероятность похолодания гораздо выше. Заметно потеплеть может лишь во второй половине месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU