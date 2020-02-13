В Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:35:05+03:00

В городе ожидается теплая погода с небольшими осадками

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В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о потенциально опасной погоде в столичном регионе будет действовать до субботы, 15 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 12:00 15 февраля», - цитирует сообщение метеорологов Москва 24.

Помимо этого «желтый» уровень из-за непогоды объявлен на территории почти всего центрального округа.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 13 февраля,в городе ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит около одного градуса тепла.

Выходные в столичном регионе также будут теплыми, в субботу воздух прогреется до 1-2 градусов тепла, ветер утихнет. Кроме того синоптики обещают ясное небо и солнце, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU