В Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о потенциально опасной погоде в столичном регионе будет действовать до субботы, 15 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения – до 12:00 15 февраля», - цитирует сообщение метеорологов Москва 24.
Помимо этого «желтый» уровень из-за непогоды объявлен на территории почти всего центрального округа.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 13 февраля,в городе ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит около одного градуса тепла.
Выходные в столичном регионе также будут теплыми, в субботу воздух прогреется до 1-2 градусов тепла, ветер утихнет. Кроме того синоптики обещают ясное небо и солнце, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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