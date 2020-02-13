Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы «Мой район»

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:44:13+03:00

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о процессе реализации программы «Мой район» в районе Куркино, куда он приехал, чтобы проверить строительство некоторых объектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о процессе реализации программы «Мой район» в районе Куркино, куда он приехал, чтобы проверить строительство некоторых объектов.

- Приняли в рамках «Моего района» большую программу благоустройства, в прошлом году достаточно много объектов было сделано. Насколько я помню, три парка мы закончили в Куркино. Какие планы на этот год?, - спросил Сергей Собянин главу управы района Дениса Тараканова.

Он доложил мэру, что в плане благоустройства есть пять знаковых объектов и бульварных зон.

- Эти бульварные зоны будут делаться силами департамента природопользования. Они были уже в плане, разработаны заранее, согласованы с жителями и советом депутатов. Помимо этого в плановом режиме мы ведем программу благоустройства дворовых территорий, - уточнил Тараканов.

Также Денис Тараканов рассказал о выполнении двух поручений мэра Москвы: установке более 130 камер видеонаблюдения в районе и организации освещения на выезде на МКАД. Глава управы отметил, что в районе возводят постоянно действующую оформленную в японском стиле фестивальную площадку по просьбам жителей.

- Прошу лично контролировать мои поручения, и обещания, которые даны жителям - они все должным быть выполнены, - подчеркнул Сергей Собянин.

Также мэру доложили о ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), с просьбой об открытии которого на встрече с мэром обращались местные жители.

- Основные работы были завершены в конце 2019 г. Сейчас уже ведется оснащение ФОКа специализированным спортивным оборудованием для того, что подготовить уже для приема посетителей. Практически на финальной стадии находится, - сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что в 2018-2019 гг. благоустроили три парка в районе Куркино: "Пальмира", "Зелёный театр" и Детского парка в 3-м микрорайоне. Помимо этого, реконструировали горнолыжный спортивный комплекс "Куркино", установили траволатор и канатно-бугельную дорогу, обустроили трассы для тюбинга и финишную часть склона.

Также отмечалось, что в районе организовали дополнительно 150 парковочных мест, благоустроили ландшафт в дворах трёх жилых домов и двух школ, отремонтировали 67 подъездов и улучшили 19 дворов.

Кроме уже проведённых работ, в 2020 году планируют обеспечить медицинским оборудованием 219 поликлинику, хотя изначально это планировалось закончить только в 2023 году.

В 2020 году администрация также планирует обустроить 9 дворов и отремонтировать ещё 67 подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU