Погода в Москве на 14 февраля 2020 года: мокрый снег при плюсовой температуре

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:25:37+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 14 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 14 февраля 2020 года будет пасмурной и совсем не зимней. Температура воздуха днем остается плюсовой - 0..+2 градуса, и лишь ночью столбики термометров опускаются ниже нуля.

В целом по городу облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или снега с дождем. Также ожидается гололедица.

Сайт kp.ru писал, что ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности как раз из-за скользких дорог. Предупреждение действует как минимум до 11:00 пятницы.

Ветер западного и юго-западного направления движется с нормальной скоростью - 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 747 миллиметров ртутного столба.

Никаких аномалий не ожидается. В ближайшую неделю дневная температура воздуха в Москве навряд ли будет опускаться ниже нуля, передают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU