2020-02-14T13:53:30+03:00
Москва

До конца 2020 года в зоне МЦД обновят все поезда

Для диаметров планируется закупить 60 новых составов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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До конца года все поезда МЦД обновятДо конца года все поезда МЦД обновятФото: Михаил ФРОЛОВ
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В зоне Московских центральных диаметров (МЦД) до конца текущего года планируется обновить все поезда. В связи в этим в городе будут закуплены порядка шести десятков составов.

Среди запланированных к покупке более двадцати поездов городского типа и еще более сорока поездов для эксплуатации на дальних пригородных маршрутах.

Отмечается, что специально для МЦД были разработаны городские поезда «Иволга». Это бестамбурные составы с широкими дверями и сквозным проходом между вагонами. Первые «иволги» были закуплены специально к открытию диаметров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на mos.ru.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, какие изменения ждут МЦД в 2020 году. На диаметрах планируется откроются новые остановочные пункты, завершится реконструкция нескольких станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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