До конца 2020 года в зоне МЦД обновят все поезда
В зоне Московских центральных диаметров (МЦД) до конца текущего года планируется обновить все поезда. В связи в этим в городе будут закуплены порядка шести десятков составов.
Среди запланированных к покупке более двадцати поездов городского типа и еще более сорока поездов для эксплуатации на дальних пригородных маршрутах.
Отмечается, что специально для МЦД были разработаны городские поезда «Иволга». Это бестамбурные составы с широкими дверями и сквозным проходом между вагонами. Первые «иволги» были закуплены специально к открытию диаметров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на mos.ru.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, какие изменения ждут МЦД в 2020 году. На диаметрах планируется откроются новые остановочные пункты, завершится реконструкция нескольких станций.
ИСТОЧНИК KP.RU