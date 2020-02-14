Московских водителей предупредили о вечерних пробках

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:38:39+03:00

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В пятницу, 14 февраля, в Москве ожидается мокрый снег, местами возможна гололедица. В связи с этим вечером в городе ожидаются пробки. Об этом столичных водителей предупредили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Сегодня все как положено: мокрый снег, гололедица, дистанция, аккуратное вождение. К вечеру прогнозируем пятничное ухудшение ситуации», - цитирует сообщение ЦОДД РИАМО.

Специалисты Центра рекомендуют водителям отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни москвичей ждет теплая погода с небольшими осадками. Выходные в регионе будут ясными, ветер стихнет. Ожидается повышение атмосферного давления. Но как отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, оно будет постепенным, поэтому метеозависимые люди ничего не почувствуют, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU