Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в посылке в Москве
В зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале Москвы был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.
Согласно данным ведомства, боеприпас попал на предприятие почтовой службы под видом посылки.
"Обнаружен предмет, похожий на снаряд (в посылке). 35 человек вышли из помещения", - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.
В настоящий момент на месте находятся оперативные службы города. Все ожидают кинологов.
Сайт kp.ru писал, что тремя неделями ранее бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Берлине. Это далеко не первый такой случай за последнее время. В Германии регулярно находят мину, боеприпасы и другие "отголоски" ожесточенных боевых действий.
ИСТОЧНИК KP.RU