2020-02-16T13:39:32+03:00
Происшествия

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в посылке в Москве

Боеприпас остается в зоне таможенного контроля на Казанском вокзале
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оперативные службы ожидают кинологовОперативные службы ожидают кинологовФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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В зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале Москвы был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

Согласно данным ведомства, боеприпас попал на предприятие почтовой службы под видом посылки.

"Обнаружен предмет, похожий на снаряд (в посылке). 35 человек вышли из помещения", - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

В настоящий момент на месте находятся оперативные службы города. Все ожидают кинологов.

Сайт kp.ru писал, что тремя неделями ранее бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Берлине. Это далеко не первый такой случай за последнее время. В Германии регулярно находят мину, боеприпасы и другие "отголоски" ожесточенных боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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