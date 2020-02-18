Погода в Москве на 18 февраля 2020 года: небольшой дождь и температура +6

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:33:52+03:00

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 18 февраля 2020 года

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Погода в Москве на 18 февраля 2020 года будет по-весеннему теплой. Температура воздуха днем поднимется до +4..+6 градусов, и даже ночью столбики термометров не уйдут в минус, а закрепятся в пределах +1..+3.

Небо затянут облака, и местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет довольно сильным. Воздушные потоки юго-западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России. Такая погода сохранится до выходных. После ожидается небольшое похолодание.

Ожидается, что в марте температура воздуха по Московской области будет составлять в среднем +6 градусов днем и до -5 ночью. Также не исключены колебания в районе нулевой отметки, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU