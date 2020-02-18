2020-02-18T09:49:07+03:00
Общество

Теплое февральское утро в Москве побило рекорд 1949 года

Воздух в столице прогрелся до +4,5 градуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице потеплело на несколько градусовВ столице потеплело на несколько градусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром вторника, 18 февраля, в Москве стало настолько теплым, что побило температурный рекорд 1949 года - тогда столица еще была частью Советского Союза, а у власти находился Иосиф Сталин.

Столбики термометров поднялись до +4,5 градуса, что на одну десятую больше, чем 71 год назад. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Рекорд уже состоялся, в утренние часы в Москве плюс 4,5 градуса, днем он будет перекрыт на несколько градусов", - цитирует РИА Новости специалиста.

Сайт kp.ru писал, что температура в столице во вторник может подняться до +6 градусов. Из-за такого потепления снег сменится небольшим дождем. Гололедицы не ожидается. А вот ветер поднимется сильный - местами порывы могут достигать даже 12-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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