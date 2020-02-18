2020-02-18T11:10:28+03:00
Общество

В Госдуме обсудили передовой опыт Москвы в сфере детской вакцинации

Теперь у москвичей есть доступ к электронной медкарте и к информации обо всех проведённых и необходимых в будущем прививках
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти столицы добавили в электронные медкарты раздел "Вакцинация", в котором записаны все сделанные ребёнку прививки и данные о том, какую следующую вакцинацию и когда надо будет провести. Фото: Владимир Смирнов / ТАССВласти столицы добавили в электронные медкарты раздел "Вакцинация", в котором записаны все сделанные ребёнку прививки и данные о том, какую следующую вакцинацию и когда надо будет провести. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Опыт Москвы в создании электронных паспортов прививок следует перенять и другим регионам, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он сообщил журналистам, что для контроля процесса иммунизации населения по всей стране следует ввести цифровое отслеживание вакцинации каждого ребёнка. В Москве такая система уже существует. Власти столицы добавили в электронные медкарты раздел "Вакцинация". В нём записаны все сделанные ребёнку прививки и данные о том, какую следующую вакцинацию и когда надо будет провести.

- Считаю, что эта практика должна быть распространена на все регионы России. Тем более что теперь можно просто перенять этот положительный опыт у Москвы, - сказал Леонид Огуль.

Он также отметил, что такие паспорта помогут отследить реальную ситуацию иммунизации россиян и вести статистику, а также проводить адресную работу с родителями.

Сегодня в Москве есть все условия для успешной и своевременной вакцинации, отметил председатель комитета Госдумы охране здоровья Дмитрий Морозов. В частности, в столице создали нормативную базу и региональный календарь профилактических прививок. Она гарантирует москвичам бесплатную вакцинацию против 17 инфекционных заболеваний.

Морозов также рассказал, что в Москве запущена масштабная кампания по информированию горожан о профилактических прививках. Таким образом у населения формируется доверительное отношение к вакцинации и проводится борьба с антипрививочными движениями.

Ранее сообщалось, что москвичи, у которых есть доступ к электронной медкарте их ребёнка, теперь могут получать всю информацию о прививках в разделе "Вакцинация". Пока сервис работает в тестовом режиме. Скоро о каждой записи будет приходить СМС-оповещение. Также пациент сможет добавлять данные о своей вакцинации самостоятельно.

14 января 2020 года на портале mos.ru пациентам открыли доступ к электронной медкарте. Достичь этого власти города смогли благодаря совместной работе Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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