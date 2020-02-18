2020-02-18T13:38:20+03:00
Москва

В Москве праздник Масленицы отметят на 29 площадках

Гастрономический фестиваль продлится целую неделю
Юлия ЩЕРБАКОВА
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21 февраля начнется фестиваль "Московская Масленица"21 февраля начнется фестиваль "Московская Масленица"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 21 февраля по 1 марта в столице пройдет масштабный фестиваль «Московская Масленица». Народные гулянья, ярмарки и концерты пройдут на 26 площадках во всех округах города.

«Традиционные локации «Московских сезонов» в центре и округах Москвы будут работать для гостей все 10 дней фестиваля. А на заключительные три дня, с 28 февраля по 1 марта, к ним присоединятся и московские парки», – цитирует сообщение пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» РИАМО.

Городские площадки будут отрыты каждый день с 11 утра до 9 вечера по будням и с 10 до 10 — по выходным. В рамках фестиваля гостей ждут мастер-классы, выступления творческих коллективов, фуд-шоу, знакомство со старинными ремеслами и дегустация традиционных блюд.

Ежегодно масленичный фестиваль пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Так, в 2019 году его посетили почти пять миллионов человек, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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