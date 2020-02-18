2020-02-18T15:01:55+03:00
Происшествия

Два человека погибли в массовой драке в Подмосковье

ЧП произошло на стройплощадке в Ногинске
Елена АКИМОВА
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Два человека скончались после массовой драки в ПодмосковьеДва человека скончались после массовой драки в ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье на площадке погибли два человека. Мужчины устроили массовую драку и двое из них получили смертельные травмы.

ЧП произошло в районе Горьковского шоссе в Ногинске. Как стало известно Пятому каналу, потасовку устроили граждане Белоруссии. Пока причины, по которым случился конфликт, не известны. Но по словам очевидцев, мужчины жестоко били друг друга «чем под руку попадется».

В итоге два строителя скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще один получил увечья. Сейчас по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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