Два человека погибли в массовой драке в Подмосковье
ЧП произошло на стройплощадке в Ногинске
Два человека скончались после массовой драки в ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье на площадке погибли два человека. Мужчины устроили массовую драку и двое из них получили смертельные травмы.
ЧП произошло в районе Горьковского шоссе в Ногинске. Как стало известно Пятому каналу, потасовку устроили граждане Белоруссии. Пока причины, по которым случился конфликт, не известны. Но по словам очевидцев, мужчины жестоко били друг друга «чем под руку попадется».
В итоге два строителя скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще один получил увечья. Сейчас по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU