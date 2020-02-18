Жительница Подмосковья родила десятого ребенка

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:15:59+03:00

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Жительница подмосковных Люберец Татьяна Миклашевич стала мамой в юбилейный раз. Накануне у нее родилась дочка Яночка, малышка десятый ребенок в семье и в наше время это настоящий рекорд.

Появление на свет крошки ждали всей большой семьей и когда причел час-икс, то встречать Яночку с мамой в роддом отправились всем большим семейством. Врачи местного центра материнства и детства шутят - такие большие компании пускают нечасто, но чего не сделаешь ради постоянных клиентов.

- Когда решали, где рожать, то даже сомнений не было. У нас все дети здесь появились на свет. Ни разу не попадала на такую смену, чтобы как-то плохо ко мне отнеслись, — сказала Татьяна Миклашевич телеканалу “360”.

Мнению женщины можно доверять, она помнит почти все смены врачей, а врачи- почти всех малышей Татьяны.

- Настоящее восхищение такими женщинами. Она всех рожает осознанно, выполнила план на пятерку, что называется, - говорит Татьяна Мельник, главный врач Люберецкого родильного дома.

Кстати, такая многодетная семья далеко не первая в Московской области. В декабре 2019 года в Видновском перинатальном центре родилась девочка, которая также стала десятым ребенком в семье. А в Орехово-Зуеве в семье появилась на свет 11 малышка.

ИСТОЧНИК KP.RU