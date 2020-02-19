Названы сроки появления первых участков двух новых столичных веток метро

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий московского метро планируют ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. А строительство на этих ветках начнется уже до конца текущего года.

Сообщается, что первая предварительная трассировка первого участка Бирюлевской линии уже утверждена. Здесь будет располагаться девять станций метро, первая из которых появится на территории, где раньше располагался завод имени Лихачева. С новой станции можно будет пересесть на станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца. С другой станции Бирюлевской линии планируется сделать пересадку на станцию «Технопарк» Замоскворецкой (зеленой) ветки, пишет РИАМО.

Для жителей столичных районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, Кунцево и подмосковного Красногорска метро станет доступнее после открытия Рублево-Архангельской линии. На этой ветке появятся станции с названиями «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного ополчения», «Строгино» и другие, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU