2020-02-19T13:19:28+03:00
Москва

Названы сроки появления первых участков двух новых столичных веток метро

Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий начнется в 2020 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве построят еще две линии метроВ Москве построят еще две линии метроФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий московского метро планируют ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. А строительство на этих ветках начнется уже до конца текущего года.

Сообщается, что первая предварительная трассировка первого участка Бирюлевской линии уже утверждена. Здесь будет располагаться девять станций метро, первая из которых появится на территории, где раньше располагался завод имени Лихачева. С новой станции можно будет пересесть на станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца. С другой станции Бирюлевской линии планируется сделать пересадку на станцию «Технопарк» Замоскворецкой (зеленой) ветки, пишет РИАМО.

Для жителей столичных районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, Кунцево и подмосковного Красногорска метро станет доступнее после открытия Рублево-Архангельской линии. На этой ветке появятся станции с названиями «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного ополчения», «Строгино» и другие, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы сроки появления первых участков двух новых столичных веток метро
Жительница Подмосковья родила десятого ребенка
Два человека погибли в массовой драке в Подмосковье
Серийного угонщика задержали в Подмосковье
В Москве праздник Масленицы отметят на 29 площадках
В Госдуме обсудили передовой опыт Москвы в сфере детской вакцинации
Теплое февральское утро в Москве побило рекорд 1949 года
Погода в Москве на 18 февраля 2020 года: небольшой дождь и температура +6
Отставной полковник МВД получил смертельные ожоги в ведомственном госпитале
Два человека пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье
Еще 80 московских улиц попали в зону платной парковки
Москвич во время прогулки обнаружил утопленницу
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в посылке в Москве
Погода в Москве на 16 февраля 2020 года: без осадков, но с сильным ветром
Суд задержал мать, оставившую ребенка у метро в Москве
Московских водителей предупредили о вечерних пробках
До конца 2020 года в зоне МЦД обновят все поезда
Погода в Москве на 14 февраля 2020 года: мокрый снег при плюсовой температуре
Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы «Мой район»
В Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Представился сотрудником банка: в Москве пенсионерку обокрали на 2,7 млн рублей
В Москве и по области объявлен желтый уровень погодной опасности
Погода в Москве на 13 февраля 2020 года: мокрый снег и гололедица
За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог
В московских парках пройдут музыкальны вечера
Синоптики о погоде в Москве: в выходные мы услышим уже весеннюю капель
Более 20 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье от снега
В Москве хулиган открыл стрельбу по новым машинам в автосалоне