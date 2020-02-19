Пистолеты и более тысячи патронов: за незаконный оборот оружия задержали сотрудника Домодедово

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:23:07+03:00

Пистолеты и более тысячи патронов: за незаконный оборот оружия задержали сотрудника Домодедова Фото: Иван МАКЕЕВ

Огнестрельные оружия и боеприпасы были также изъяты у учителя физкультуры и ОБЖ

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В понедельник, 17 февраля, за незаконный оборот оружия в городе Чехов задержали инспектора транспортной безопасности московского аэропорта Домодедово.

Как рассказал источник KP.RU, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в квартире, принадлежащей 47-летнему сотруднику Домодедово, инспекторы полиции обнаружили и изъяли предметы конструктивно схожие с револьвером системы Наган, несколько пистолетов, патронами различного калибра, а также набор матриц, 2400 грамм пороха, кроме того - инструменты и приспособления для изготовления и переделки огнестрельного оружия и боеприпасов.

На следующий день, 18 февраля, в городе Озёры в квартире, принадлежащей 40-летнему учителю физкультуры и ОБЖ МБОУ СОШ № 2, сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы конструктивно схожие с пистолетом и патронами, а также инструменты для изготовления боеприпасов и огнестрельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU