В Подмосковье благоустроят около 50 общественных пространств
В 2020 году в Московской области планируется благоустроить 46 общественных пространств в 44 городских округах. Региональное Минблагоустройство опубликовало список мест, где пройдут работы до конца текущего года.
Всего в Подмосковье будут благоустроены одиннадцать парков, девять набережных и зон отдыха, восемь скверов и площадей, а также ряд пешеходных зон и центральных городских улиц. В частности, планируется обновить и улучшить парк Малевича в Одинцово, «Елочки» в Домодедово и парке «Березовая роща» в Дмитрове, пишет РИАМО.
В Люберцах планируется привести в порядок зону отдыха у Малаховского озера, в Зарайске — набережную Осетра, в Орехово-Зуево - набережную Клязьмы, в Королеве - Акуловский водоканал.
Кроме того в Воскресенске обновят усадьбу Кривякино, а в Пущено откроют новую зону отдыха с фонтаном, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU