Москвичка через суд избавилась от кредита, навязанного стоматологом

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:58:03+03:00

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Москвичка смогла выиграть суд у стоматологической клиники, которая вынудила ее взять кредит. Врачи принудили пациентку к дорогостоящему лечению, которое на самом деле провести ей было не возможно.

Истица рассказала, что изначально обратилась в клинику для установки зубных протезов. Врачи согласились провести процедуру, но добавили, что для этого необходимо срочное лечение стоимостью более 100 тысяч рублей. Медики так запугали женщину, у которой не было таких денег, что она согласность прямо на месте написать доверенность на одного из специалистов, чтобы он мог оформить на нее кредит.

Позже выяснилось, что провести протезирование женщине в ближайшее время невозможно, поскольку перед этим предстоят другие долгосрочные процедуры. В этот момент женщина поняла, что ее обманули и запугали и потребовала вернуть ей деньги. Однако в клинике ей отказали и потерпевшей пришлось обратиться в суд.

В результате, пациентке удалось восстановить справедливость, суд принял ее сторону и потребовал от клинике вернуть женщине деньги, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU