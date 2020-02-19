Москвичка через суд избавилась от кредита, навязанного стоматологом
Москвичка смогла выиграть суд у стоматологической клиники, которая вынудила ее взять кредит. Врачи принудили пациентку к дорогостоящему лечению, которое на самом деле провести ей было не возможно.
Истица рассказала, что изначально обратилась в клинику для установки зубных протезов. Врачи согласились провести процедуру, но добавили, что для этого необходимо срочное лечение стоимостью более 100 тысяч рублей. Медики так запугали женщину, у которой не было таких денег, что она согласность прямо на месте написать доверенность на одного из специалистов, чтобы он мог оформить на нее кредит.
Позже выяснилось, что провести протезирование женщине в ближайшее время невозможно, поскольку перед этим предстоят другие долгосрочные процедуры. В этот момент женщина поняла, что ее обманули и запугали и потребовала вернуть ей деньги. Однако в клинике ей отказали и потерпевшей пришлось обратиться в суд.
В результате, пациентке удалось восстановить справедливость, суд принял ее сторону и потребовал от клинике вернуть женщине деньги, пишет сайт mk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU