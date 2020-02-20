Житель Подмосковья утонул в самодельной купели
В Подмосковье мужчина утонул в самодельной купели. Трагедия произошла 19 февраля в районе речки Нахавня у деревни Клопово под Звенигородом.
Как стало известно Пятому каналу, 65-летний мужчина построил самодельную купель в чистом поле. Он сколотил конструкцию из досок, примерно метровой глубины.
В злополучный день мужчина отправился купаться и, судя по тому, что дома нашли предсмертную записку, погибший решил свести счеты с жизнью.
Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку по факту краже почти трех миллионов рублей из сейфа на строительной площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU