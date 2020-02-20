2020-02-20T11:28:55+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья утонул в самодельной купели

Трагедия произошла неподалеку от деревни Клопово
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье мужчина утонул в самодельной купелиВ Подмосковье мужчина утонул в самодельной купелиФото: "КП" Архив
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В Подмосковье мужчина утонул в самодельной купели. Трагедия произошла 19 февраля в районе речки Нахавня у деревни Клопово под Звенигородом.

Как стало известно Пятому каналу, 65-летний мужчина построил самодельную купель в чистом поле. Он сколотил конструкцию из досок, примерно метровой глубины.

В злополучный день мужчина отправился купаться и, судя по тому, что дома нашли предсмертную записку, погибший решил свести счеты с жизнью.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку по факту краже почти трех миллионов рублей из сейфа на строительной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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