Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года

22 Февр. 2020 2020-02-22T02:52:44+03:00

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Станция «Смоленская» синей ветки (Арбатско-Покровской линии) московского метро с 22 февраля почти на полтора года закрывается на капитальный ремонт, откроется она только в июне 2021 года.

За это время на станции заменят три эскалатора, установленных еще при открытии «Смоленской» в 1953 году, отремонтируют вестибюль и вернут ей «исторический облик», включая первоначальное освещение.

Как пояснили в пресс-службе столичного метрополитена, ремонтные работы невозможно проводить без закрытия станции, потому что она имеет только один выход, а поезда будут проходить мимо нее без остановки. Полная замена эскалаторов на современные, более безопасные и удобные подъемники предполагает демонтаж старых вместе с фундаментом, а также разборку элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля.

В связи с этим, чтобы проехать в район временно закрытого участка метро, москвичам и гостям столицы предлагают пользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Арбатская» Филевской линии, «Киевская» Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU