2020-02-24T10:07:34+03:00
Общество

"Этот рекорд невозможно побить": Московская зима станет самой теплой в истории

Последний раз похожие показатели фиксировались в 1961 году - тогда средняя температура составила минус 2,8 градуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нынешняя зима станет самой теплой за всю историю метеонаблюденийНынешняя зима станет самой теплой за всю историю метеонаблюденийФото: Евгения ГУСЕВА
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Московская зима 2019-2020 годов станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся уже около 140 лет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Окончательные данные появятся лишь в начале марта, но уже сейчас понятно, что показатели текущей зимы побьют рекорд 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила минус 2,8 градуса. По мнению метеоролога, в этот раз показатель будет безусловно выше.

Москве это будет самая теплая зима. Никаких сомнений. Температура весь сезон была экстремально высокой. Думаю, что в ближайшие годы этот рекорд будет невозможно побить, и нынешняя зима войдет в историю", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее иностранные специалисты назвали причину столь теплой зимы в России, Северной Европе и США. Оказалось, что весь холодный воздух остался над Северным полюсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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