В Москве с 1 марта перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi в автобусах

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:29:55+03:00

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С 1 марта 2020 года в наземном транспорте Москвы временно перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила пресс-служба Мосгортранса.

"Wi-Fi в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях – будет временно недоступен. Посоветуемся с вами, подготовим новые требования к сервису. Модернизируем. Чтобы вам было удобно пользоваться, а нам – приятно раздавать", - говорится в посте на странице ведомства в Twitter.

Сервис модернизируют для удобства пользователей

В Мосгортрансе уточнили, что на настоящий момент услуга не удовлетворяет требования пассажиров. Москвичей планируют опросить и узнать, чего им не хватает в наземном транспорте "для счастья". По итогам социологического исследования будет сформировано техническое задание для нового конкурса.

Согласно данным РИА Новости, вернуть интернет в автобусы планируют во второй половине 2020 года. Сервис будет действовать также на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы города.

ИСТОЧНИК KP.RU