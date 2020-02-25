Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись клещи

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:14:23+03:00

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В Московской области проснулись первые клещи. Об этом сообщили жители региона. Специалисты связывают это явление с аномально теплой погодой, которая держится в регионе в этом сезоне.

По словам жительницы Раменского района, в минувшие выходные, она заметила клеща на морде своей собаки. Женщина гуляла с питомцем на природе, где животное и подхватило паразита.

«Клещ сидел неподвижно, он не впился, а находился сверху шерсти пса. Но когда я взяла его тканевой перчаткой в руку, он зашевелился и даже пытался впиться в мой палец», - цитирует слова местной жительницы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Женщина добавила, что раздавили клеща, но крови не увидела, а значит паразит еще не успел никого укусить.

Добавим, что ранее Роспотребнадзор уже предупреждал, что из-за аномально теплой погоды клещи могут активизироваться раньше привычного срока, передают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU