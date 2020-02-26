«Галамарт», «Дикси» и «Виктория» 29 февраля вручат подарки

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:30:45+03:00

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Чем больше товаров по низким ценам, тем лучше! Именно поэтому продукцию «Галамарта» теперь можно будет приобрести в «Дикси» и «Виктории».

На народном празднике в «Дикси» (г. Москва, ул. Шверника, д. 13, к. 1) 29 февраля вас будут ждать товары по ШОК-ценам: термос Vetta – 199 рублей, а литая сковорода SATOSHI – всего 319 рублей. Кроме того, если в этот день вы приобретете какой-либо товар со стеллажа «Галамарт», на кассе вам вручат подарок!

Будет праздник 29 февраля и в «Виктории» (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56). Для гостей здесь также подготовили товары по специальным ценам: кастрюля – 199 рублей, литая сковорода – 319 рублей. Также, если вы купите товар со стеллажа «Галамарта», на кассе вас будет ждать презент.

18.00 – время подарков! Для гостей заготовлены набор инструментов, мультиварка, и другие подарки. Кому-то достанется ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 32 дюйма!

Веселить гостей и создавать настоящее весеннее настроение в обоих магазинах будут очаровательные «талисманы» «Галамарта»: Баба Яга вместе с рыжими котами.

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