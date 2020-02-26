Собянин рассказал о развитии Бибирево по программе «Мой район»

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:59:52+03:00

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Сергей Собянин рассказал, как изменится столичный район Бибирево в ближайшие годы. В рамках программы «Мой район» здесь будут благоустроены дворы и реконструированы поликлиники, завершится ремонт кинотеатра «Будапешт», будут построены новый физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный бассейн. Об этом мэр Москвы сообщил 26 февраля в филиале №3 диагностического центра №5 во время осмотра шоурума «Новый московский стандарт поликлиник».

- Работы, связанные с поликлиникой, являются важной частью программы «Мой район», которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибирево, - отметил мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, программа «Мой район» также предусматривает реконструкцию развязки Алтуфьевского шоссе с МКАД и работы по благоустройству территорий вокруг поликлиник. В этом году, например, строители проведут капитальный ремонт филиала №4 диагностического центра №5.

- Не забывайте после реконструкции поликлиник, чтобы территория вокруг них была качественно благоустроена, и подходы к поликлиникам были сделаны надлежащим образом, - отметил мэр.

По программе «Мой район» в Бибирево в 2020 году новый облик получат 35 дворов жилых домов. В 2021 году будут благоустроены территории школ и детских садов, а на 2022 год запланирована реконструкция бибиревского сквера «В гостях у сказки». Кроме того, в следующем году на улице Лескова начнется строительство бассейна, а в 2022 году стартуют работы по возведению физкультурно-оздоровительного центра с бассейном на Алтуфьевском шоссе. На улице Мелиховская появится новая прогулочная зона «Бибирево life», а также будет благоустроена площадь вокруг станции метро «Бибирево».

Напомним, программа «Мой район» была разработана по инициативе Сергея Собянина. Ее главная цель - создать комфортные условия для москвичей в каждом районе столицы, независимо от того, центр это или спальные районы. Программа предусматривает создание комфортной городской среды, развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества образования и медицинских услуг, создание прогулочных зон и мест для занятий спортом. При этом как именно должен измениться их район, решают сами жители.

Столичный район Бибирево — один из самых крупных районов Москвы, здесь живут 180 тысяч человек. Часть работ, запланированных по программе «Мой район», здесь уже завершена. В прошлом году по просьбе жителей была благоустроена территория вдоль Костромской улицы. На месте заброшенного пустыря появился уникальный «Парк света» с качелями, оснащенными светодиодной подсветкой, и «волшебным лесом» - светящимися фигурами, возле которых можно посидеть на скамейках. А в Этнографической деревне Бибирево капитально отремонтировали деревянный настил, построили тренажерную площадку и поле для мини-футбола.