2020-02-27T02:15:29+03:00
Происшествия

На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннеле

Пострадали три человека [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннелеНа юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннелеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

На юге Москвы в районе Чертаново произошло ДТП в тоннеле с последующим возгоранием машины. Госавтоинспекторы сообщают, что автомобиль врезался в препятствие. Пострадали три человека.

К месту происшествия съехались наряды скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники МЧС оперативно потушили автомобиль.

Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было сильным Фото: принтскрин видео.

Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было сильнымФото: принтскрин видео.

Судя по кадрам с места происшествия, оказавшимся в распоряжении kp.ru, столкновение с препятствием было сильным. У машины серьезная вмятина в передней части кузова, раскурочена правая передняя дверь, колесо от удара отлетело на несколько метров, тоннель усыпан осколками стекол и фар. От салона и вовсе ничего не осталось. Его практически до каркаса уничтожил огонь.

Движение в тоннеле было перекрыто, в настоящее время проезд открыт. О состоянии пострадавших дополнительных сведений нет. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

На юге Москвы автомобиль врезался в тоннель и загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннеле
Собянин рассказал о развитии Бибирево по программе «Мой район»
«Галамарт», «Дикси» и «Виктория» 29 февраля вручат подарки
"Бэтмобиль", появившийся на улицах Москвы, отправили на штрафстоянку
Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу задыхавшегося младенца
В Москве перехватили незаконную партию стероидов
В Москве из-за непогоды объявили желтый уровень опасности
Под Москвой школьник погиб после ссоры с девушкой
Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире
Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись клещи
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского
В Москве с 1 марта перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi в автобусах
"Этот рекорд невозможно побить": Московская зима станет самой теплой в истории
Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса
Погода в Москве на 22 февраля 2020 года: воздух прогреется до +5
В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Москвичей предупредили о пробках в преддверии праздника
Синоптик рассказал о "барическом дне" атмосферного давления на праздники в Москве