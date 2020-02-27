На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннеле
На юге Москвы в районе Чертаново произошло ДТП в тоннеле с последующим возгоранием машины. Госавтоинспекторы сообщают, что автомобиль врезался в препятствие. Пострадали три человека.
К месту происшествия съехались наряды скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники МЧС оперативно потушили автомобиль.
Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было сильнымФото: принтскрин видео.
Судя по кадрам с места происшествия, оказавшимся в распоряжении kp.ru, столкновение с препятствием было сильным. У машины серьезная вмятина в передней части кузова, раскурочена правая передняя дверь, колесо от удара отлетело на несколько метров, тоннель усыпан осколками стекол и фар. От салона и вовсе ничего не осталось. Его практически до каркаса уничтожил огонь.
Движение в тоннеле было перекрыто, в настоящее время проезд открыт. О состоянии пострадавших дополнительных сведений нет. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
На юге Москвы автомобиль врезался в тоннель и загорелся.
ИСТОЧНИК KP.RU