27 Февр. 2020 2020-02-27T02:15:29+03:00

На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннеле Фото: принтскрин видео.

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На юге Москвы в районе Чертаново произошло ДТП в тоннеле с последующим возгоранием машины. Госавтоинспекторы сообщают, что автомобиль врезался в препятствие. Пострадали три человека.

К месту происшествия съехались наряды скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники МЧС оперативно потушили автомобиль.

Судя по кадрам с места происшествия, столкновение было сильнымФото: принтскрин видео.

Судя по кадрам с места происшествия, оказавшимся в распоряжении kp.ru, столкновение с препятствием было сильным. У машины серьезная вмятина в передней части кузова, раскурочена правая передняя дверь, колесо от удара отлетело на несколько метров, тоннель усыпан осколками стекол и фар. От салона и вовсе ничего не осталось. Его практически до каркаса уничтожил огонь.

Движение в тоннеле было перекрыто, в настоящее время проезд открыт. О состоянии пострадавших дополнительных сведений нет. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763142" frameborder="0"></iframe> На юге Москвы автомобиль врезался в тоннель и загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU