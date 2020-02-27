В Подмосковье изъяли 400 литров поддельного алкоголя

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:11:11+03:00

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В подмосковных Химках полиция изъяла из незаконного оборота более 400 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте контрафактным спиртным. Нелегальные алкогольные напитки были найдены в гаражном боксе, который он арендовал.

«Бутылки с коньяком и водкой были маркированы этикетками, не являющимися акцизными марками. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на указанный товар не предоставлено», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Образцы изъятых напитков уже отправили на экспертизу. Экспертам предстоит определить безопасны ли они для жизни и здоровья потребителей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину оставили под подпиской о невыезде, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU