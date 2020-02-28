В Подмосковье задержали серийных угонщиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:56:41+03:00

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В Московской области сотрудники полиции задержали банду автоугонщиков, которые похитили не менее 10 машин. Общий ущерб от их действий составил не менее трех миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники подыскивали транспортные средства, припаркованные вблизи железнодорожных станций и торговых центров, похищали автомобили, меняли номерные знаки и перегоняли их в гараж-отстойник во Владимирскую область. Затем транспортное средство разбирали на запчасти и продавали», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полиция установила, что все трое подозреваемых — жители Владимирской области. Один из них ранее уже был судим.

При обысках у задержанных были найдены поддельные автономера, оборудование для угона и два похищенных автомобиля.

Всех задержанных оставили под арестом. В отношении мужчин заведены уголовные дела, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU