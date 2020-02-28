В Зеленограде школьница скончалась во время уроков
В Зеленограде устанавливаются обстоятельства смерти школьницы. Девочка скончалась прямо во время уроков. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Москве.
"По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо, и впоследствии скончалась", - сообщается на сайте ведомства.
Подробности случившегося не приводятся.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили учителей и других сотрудников школы. После установления всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.
Сайт kp.ru писал, что в начале месяца в подмосковном Подольске умерла 13-летняя школьница. Девочка отмечала свой день рождения у дедушки с бабушкой, но в какой-то момент ее самочувствие ухудшилось. Ребенок прилег на диван, уснул и больше не просыпался.
ИСТОЧНИК KP.RU