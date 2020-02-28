В Зеленограде школьница скончалась во время уроков

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:26:06+03:00

Девочка умерла во время уроков в школе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сердце девочки остановилось после того, как она почувствовала себя плохо

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В Зеленограде устанавливаются обстоятельства смерти школьницы. Девочка скончалась прямо во время уроков. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Москве.

"По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо, и впоследствии скончалась", - сообщается на сайте ведомства.

Подробности случившегося не приводятся.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили учителей и других сотрудников школы. После установления всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.

Сайт kp.ru писал, что в начале месяца в подмосковном Подольске умерла 13-летняя школьница. Девочка отмечала свой день рождения у дедушки с бабушкой, но в какой-то момент ее самочувствие ухудшилось. Ребенок прилег на диван, уснул и больше не просыпался.

ИСТОЧНИК KP.RU