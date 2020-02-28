В Москве иностранные туристы заплатили за поездку на такси почти 60 тысяч рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:45:56+03:00

В Москве два таксиста обманули иностранцев на крупную сумму денег Фото: Иван МАКЕЕВ

Один водитель запросил за дорогу из аэропорта 31,8 тыс.руб, другой чуть больше

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В Москве сразу два иностранца оказались жертвами недобросовестных таксистов. В общей сложности житель Франции и Нидерландов отдали водителям более 60 тысяч рублей.

Оба случаи произошли 27 февраля. В первом пассажир сел в машину в аэропорту Шереметьево и направлялся на улицу Дербеневску.

По словам 52-летнего гражданина Нидерландов, водитель Kia потребовал за дорогу 31 800 рублей и пассажиру ничего не оставалось, как заплатить указанную сумму.

Несколькими часами позже 31-летний житель Франции по аналогичной схеме лишился 32 231 рубля. На этот раз нечистым на руку оказался водитель автомобиля Toyota.

Оба пострадавших обратились в полицию и теперь горе-водителей ищут, сообщает телеканал «360».

Но не всегда таксисты оказываются виноваты. В последние несколько дней водители становились жертвами несдержанных пассажиров.

Не успели затихнуть страсти после наделавшего немало шума видео из салона такси известного по кодовой фразе "Вези меня, мразь", как в соцсетях появился новый ролик: "Вези, **** прямо и на налево". Истории очень похожи: опять такси, опять истерика пассажиров, опять ссора из-за 25 рублей, списанные за отмену заказа, опять избиение водителя. Только на этот раз свидетелем разборок стал маленький мальчик. Собственно из-за него и начался скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU