Москвичей предупреждают о бодрствующих медведях

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:22:27+03:00

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Экологи предупреждают жителей Московской области о бодрствующих медведях. Специалисты выяснили, что не все животные не впадали в зимнюю спячку.

Как сообщил главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин, из-за аномально теплой зимы медведи так и не погрузились в состояние сна. Из-за этого любителям прогулок на свежем воздухе советуют не заходить в чащи лесов. В целом, по отношению к людям косолапые ведут себя спокойно, но при остром дефиците корма становятся агрессивными.

- Пища у медведей появится в апреле-мае, когда снег окончательно сойдет, вырастет свежая зелень и вскроются реки с рыбой, - цитируют слова Павла Воеводина сайт argumenti.ru.

Чаще всего зимний недосып лесных обитателей не столько опасен для людей, сколько для самих хищников. Бодрствование не по сезону может привести к истощению их организма или даже гибели животных.

Ранее сайт kp.ru писал, что за три календарных месяца в Москве не было ни одного дня, в который погода бы соответствовала зимним нормам. Столбик термометра в большинстве случаев показывал небольшой минус или стремился к нулю.

ИСТОЧНИК KP.RU