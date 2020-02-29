В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:16:26+03:00

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В Москве в субботу, 29 февраля, начался мемориальный марш памяти Бориса Немцова. Согласованная с городскими властями акция посвящена пятилетней годовщине гибели политика. Участники демонстрации пройдут от Страстного бульвара далее по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и проспекту Академика Сахарова. Завершится акция на проспекте Сахарова у дома №12.

Как ранее сообщали представители пресс-службы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, акция одобрена правительством столицы и рассчитана на участие до 30 тысяч человек.