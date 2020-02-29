2020-02-29T14:16:26+03:00
Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Шествие пройдет по центру столицы
Ксения БОГДАНОВА
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В Москве в субботу, 29 февраля, начался мемориальный марш памяти Бориса Немцова. Согласованная с городскими властями акция посвящена пятилетней годовщине гибели политика. Участники демонстрации пройдут от Страстного бульвара далее по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и проспекту Академика Сахарова. Завершится акция на проспекте Сахарова у дома №12.

Как ранее сообщали представители пресс-службы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, акция одобрена правительством столицы и рассчитана на участие до 30 тысяч человек.

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