Около 8 тысяч человек участвуют в марше памяти Бориса Немцова в Москве

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:47:36+03:00

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Марш памяти Бориса Немцова, который проходит в центре Москвы в субботу, 29 февраля, собрал около 8 тысяч человек. Мемориальная акция посвящена пятилетней годовщине со дня гибели политика.

- В Москве началось согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимает участие около 8 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

По словам представителей столичного управления МВД, за порядком и безопасностью во время шествия следят сотрудники полиции и Росгвардии. Согласованная с властями Москвы акция предполагает участие в ней до 30 тысяч человек.

Как ранее сообщала пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, участники памятного марша пройдут по центру города через Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а так же по проспекту Академика Сахарова до дома №12.