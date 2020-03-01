Денис Мацуев отметил важность открытия Большого органа в «Зарядье»

1 Март 2020 2020-03-01T13:11:46+03:00

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Народный артист России Денис Мацуев считает открытие Большого органа в концертном зале «Зарядье» значимым событием в культурной жизни Москвы. По мнению пианиста-виртуоза, органные концерты помогут приобщить еще больше молодежи к классической музыке и станут настоящим подарком для всех ценителей искусства.

- «Зарядье» - прекрасный современный зал с потрясающей акустикой. Вот уже два сезона я играю в этом зале концерты и вижу среди публики много молодежи, которая приходит в новое современное здание услышать музыку, посмотреть на архитектуру. Теперь в «Зарядье» есть орган. Это прекрасная возможность приобщить еще больше молодежи к классической музыке, еще выше поднять уровень культуры нашей страны. Чем больше в стране открывается концертных залов, чем больше строится таких инструментов, тем лучше для всех нас, - рассказал лауреат Государственной премии РФ в интервью Агентству городских новостей.

Большой орган открылся в концертном зале «Зарядье» 29 февраля. Накануне этого события «Зарядье» посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Как отметил столичный градоначальник, перед московскими властями стояла задача как можно скорее запустить орган в Москвоском концертном зале. В день открытия всех любителей классики ждал грандиозный музыкальный марафон: инаугурация органа продолжалась ровно сутки, с полуночи 29 февраля и до полуночи 1 марта. За это время на нем сыграли 24 известных музыканта из разных стран - России, Швеции, Кореи, Японии, Германии, США, Великобритании и Франции.

Новый орган стал самым большим музыкальным инструментом столицы и один из самых крупных органов Европы. Он имеет 85 регистров, общий вес инструмента – 41 тонна. Чтобы установить его, потребовалась площадь в 160 кв. метров. Инструмент создали французские мастера органостроительной компании «Muhleisen» специально для «Зарядья» - с учетом размеров, акустики и архитектурных особенностей зала. Трубы, расположенные на фасаде органа, имитируют волны и воссоздают уникальный рисунок, которым украшен концертный зал.