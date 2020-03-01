Пианист Борис Березовский назвал шедевром новый орган в МКЗ «Зарядье»

1 Март 2020 2020-03-01T13:13:22+03:00

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Пианист Борис Березовский считает новый орган концертного зала «Зарядье» настоящим шедевром. Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов рассказал о восторженной реакции музыкального сообщества, высоко оценившего новый инструмент.

- Любой музыкальный инструмент - это штучная работа. Мастеров, способных создать шедевр не так много, и это касается любого инструмента, не говоря уже о короле инструментов - органе. Факт появления в Москве нового органа сам по себе не может не радовать, - рассказал Борис Березовский Агентству городских новостей «Москва». - Я вижу восторженные отзывы москвичей, побывавших сегодня на инаугурации органа зала «Зарядье», вижу мнение профессионального сообщества, и это мнение однозначное. Мы получили еще один шедевр в самом центре Москвы – зале «Зарядье».

Торжественное открытие Большого органа в «Зарядье» состоялось 29 февраля. В этот день москвичей и гостей столицы ждал настоящий сюрприз: музыкальный концерт продолжительностью в 24 часа. Ровно сутки, с полуночи 29 февраля до полуночи 1 марта, в «Зарядье» не смолкала музыка органа. Свое мастерство за это время продемонстрировали музыканты международного класса из разных стран – России, Франции, Германии, США, Великобритании, Японии и многих других.

Новый орган Московского концертного зала стал самым большим музыкальным инструментом столицы. Его вес – 41 тонна, он занимает площадь в 160 кв. метров, ширина фасада – 22 метра. Инструмент является одним из крупнейших органов Европы: он имеет 85 регистров. Новую жемчужину музыкального зала «Зарядья» создали мастера французской компании Muhleisen, специализирующейся на конструировании органов. При его постройке эксперты учитывали архитектурные особенности Московского концертного зала, его акустику и размеры. Например, фасадные трубы органа в точности повторяют волнообразный рисунок, которым украшены стены здания. Клавишно-духовой музыкальный инструмент изготовлен по классическим технологиям, но с применением современной техники: он оснащен двумя электрическими компрессорами и электровентиляторами. Внутри него спрятаны 10 мехов, изготовленных из древесины ели, кедра и из кожи. Фасад инструмента украшают 135 труб, сделанных из свинцово-оловянного сплава – их общий вес более 3 тонн. Но это только видимая часть: большинство металлических и деревянных труб спрятаны внутри в специальной органной нише, их общее число – 5737 штук. Длина самой большой трубы – 5,3 метра, самой короткой – 185 мм, ее диаметр – всего 3 мм.

Трубы, консоли и другие элементы органа привезли в Москву из Страсбурга и собирались вручную по старинным технологиям. Во время сборки в зале поддерживались определенные условия. Перед началом работ помещение тщательно очистили от пыли, а затем следили, чтобы температура в нем сохранялась на отметке 23°С при влажности 60%.

Тем, кто не смог послушать орган 29 февраля, можно будет сделать это уже в марте. Планируется, что после 8 марта органные концерты в Зарядье станут регулярными и будут проходить 3-4 раза в месяц.